「大相撲九州場所・５日目」（１３日、福岡国際センター）横綱大の里は前頭二枚目若元春を寄り倒しで圧倒。危なげなく５連勝とした。最後は若元春の体が浮くほどの圧力で、場内からはどよめきも起こった。同十二枚目藤ノ川は琴勝峰に勝ち、無傷の５連勝。関脇安青錦が敗れたため、全勝は大の里と藤ノ川だけとなった。横綱豊昇龍は前頭三枚目平戸海にはたき込みで白星。初日黒星から４連勝となった。