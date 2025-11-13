日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」が１２日に放送され、千鳥・大悟、ノブ、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。この日は「アルバイトはつらいよ大賞」。とろサーモン・久保田かずのぶは「治験アルバイト」の経験を回想。「誓約書も書かせられるんですけど。コースがＡとかＢとかＣとか。飲み薬とか。スゴいのになってきたら、ちょっと注射を打ったりとか。結局、これは何かと言ったら、薬局に並ぶやつ