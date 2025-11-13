YUTORI-SEDAIが、新曲「鏡よ鏡」を11月26日に配信リリースする。 （関連：YUTORI-SEDAIは“夢のつづき”へ向かって進み続ける満員の渋谷WWWワンマンで伝えたメッセージ） 前作「YURU FUWA」に続き、配信ジャケットには恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）シリーズに参加している長浜広奈を起用。鏡の中に異なる衣装の長浜が写っている。なお、長浜が出演するMVも