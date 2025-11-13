クマの出没を受け立ち入りが規制されていた秋田市の千秋公園は、今月8日以降、園内でのクマの目撃情報がないことから、正午に規制が解除されました。ただ秋田市は、利用する人に周囲の安全確認を呼びかけています。相次ぐクマの出没を受け、先月から2回にわたって立ち入りが規制された秋田市の千秋公園。今月4日の午後に2回目の立ち入り規制がかかってから、13日で10日目です。柴田光太郎アナウンサー「正午になりました。い