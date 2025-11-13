いつも人の視線を感じる息をするだけで苦しかった。17歳の夏、弟が亡くなった女子高生の記録／16歳で帰らなくなった弟（1）「息子さんが事故に遭われまして」どこにでもあるような家族の風景が、警察からの一本の電話によって一瞬にしてもろく崩れ去ることに…。高校3年の夏、1つ下の弟がバイクの事故で亡くなったというきむらかずよさん。職人気質の父、肝の据わった母、思春期をこじらせた姉、ヤンチャだけれど誰からも好かれた