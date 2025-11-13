株式会社レオフォトジャパンは、シグマの望遠レンズに取り付けられる交換用三脚座「SGF-02」を11月21日（金）に発売する。 「Sigma 500mm F5.6 DG DN OS｜Sports」または「Sigma 70-200mm F2.8 DG DN OS｜Sports」に付属するシグマ純正の三脚座と交換して使用する。 アルカスイス互換形状を採用しており、対応する雲台などにそのまま装着できる。 プレートの上面にシリコーン製のグリップを備え、持ち運び