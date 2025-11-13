フランスの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」から、大人女子の心をくすぐる新作カプセルトイが登場！「リサとガスパール Fraiseポーチコレクション」(1回400円)が、2025年11月中旬から全国のカプセルトイ売り場で発売される。【画像】カプセルトイの全ラインナップを見るリサとガスパールの“苺”ポーチコレクションがカプセルトイに登場！ラインナップは全5種類。メインとなる「フェイスポーチ」は、リサとガスパールそれ