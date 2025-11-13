派手なメイクとファッションにより、独特な音楽・世界観を構築するヴィジュアル系バンド。ヴィジュアル系とひと口に言っても、正統派からお笑い系まで、タイプはさまざまです。中にはメンバーが米農家、「ライブ×ライス」という他に類を見ないユニークな企画を行っているバンドもあるようで……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「ライブ後にバンギャに米食べさせる」V系バンド曇りのち、の独特すぎるイ