【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aqua Timezが12月24日にライブBlu-ray＆DVD『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』をリリースする。 ■ライブCDも同時リリース 本作は、デビュー20周年を記念して8月30・31日に東京ガーデンシアターにて行われた同名公演から8月31日のDay2公演の模様を収録。 期間限定での再結成という特別な時間のなかで、改めてファンへの