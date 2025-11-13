アイコニア・ホスピタリティ株式会社は11月10日、東京・東十条に「ホテルマイステイズ東十条」をオープンした。 ホテルマイステイズ東十条は、JR東十条駅から徒歩2分の立地に位置するホテル。かつては「フレックステイイン東十条」として同社が運営していた。今回リブランドを行ない、館内・客室の改装や設備の追加などを行なった。地上4階建て、客室数は90、収容人数は181名。 近隣には大衆演劇の「篠原演芸場」や