13日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝154円53銭前後と、午後5時時点に比べ19銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝179円68銭前後と3銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース