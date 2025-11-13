日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5794枚だった。 ◯2025年11月限（特別清算日：11月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5794(5794) ソシエテジェネラル証券2785(2785) SBI証券 3496(1646)