中国メディアの快科技などによると、内モンゴル自治区のフフホトでこのほど、白バイ警官になりすまして公道で婚車の列を先導した8人に対し、150〜1000元（約3240〜約2万1600円）の罰金が科された。中国では結婚式当日、新郎が花などで装飾された婚車を手配して新婦を迎えに行くという習わしがある。8人は白バイ警官の制服に酷似した衣装を着用してバイクに乗り、公道で婚車の列を先導するなどした。いずれも婚車レンタル業者の関係