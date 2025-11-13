この記事をまとめると ■家族のために広い車内は必要だけど個性的なクルマがほしいなら輸入ミニバンがおすすめだ ■現在の輸入ミニバンのイチオシは話題のフォルクスワーゲンID.Buzz ■国産ミニバンほどの充実装備はないがそれを補って余りある個性こそ輸入ミニバンの魅力だ 家族もちにもオススメな輸入ミニバン 家族のために多人数乗車ができるミニバンは必要だけど、いや、街に溢れてる国産ミニバンじゃなくて、輸入車じゃない