ウクライナのゼレンスキー大統領は11月12日、総額1億ドル近い大規模な汚職事件についてビデオ演説を発表し、エネルギー分野をめぐる汚職は「絶対に容認できない」と強調しました。同国のフリンチュク・エネルギー相とハルシチェンコ司法相（前エネルギー相）は同日、辞表を提出しました。ゼレンスキー氏はビデオ演説で、「司法相とエネルギー相は、もはやその地位にとどまることはできない」と述べました。その後、スビリデンコ首