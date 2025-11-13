オーストラリアでバグパイプを一斉に演奏して世界記録を目指すイベントが行われました。オーストラリア南部・メルボルンの広場でバグパイプを奏でる人々。オーストラリア出身のハードロックバンド「AC/DC」の代表曲「イッツ・ア・ロング・ウェイ・トゥー・ザ・トップ」の演奏で「世界最大のバグパイプアンサンブル」を目指します。1976年、「AC/DC」が、バグパイプの旋律が印象的なこの曲のミュージックビデオを広場の近くで撮影。