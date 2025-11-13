「あなたのような人に会えてうれしい」。SNS型ロマンス詐欺の手口で、4億円相当の純金がだまし取られました。警察によりますと、大阪府内に住む自営業の男性（60代）は今年7月、秋山桜子と名乗る人物からSNSを介して「あなたのような人に会えてうれしい」などというメッセージを受け取りました。その後、男性は金の投資をすすめられ、現金や暗号資産あわせておよそ4350万円を送金したということです。さらに、男性は秋山桜子を名乗