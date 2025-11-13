ガソリンなどの暫定税率の廃止に向け、政府はきょうからガソリンと軽油の補助金を10円から15円に増額しました。早速、1リットルあたり5円値下げするスタンドも出てきました。記者「いま、価格が変わりました。ガソリンの価格が5円安くなりました」けさ、レギュラーガソリンの価格が165円から160円に5円値下がり。シンエネ商事 八幡山SS佐藤大 所長「暫定税率撤廃で段階的に（ガソリン価格が）下げていく中で、今回（補