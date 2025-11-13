１３日の東京外国為替市場の円相場は円売り・ドル買いが進み、一時１ドル＝１５５円０１銭まで円安・ドル高が進んだ。午後５時時点で、前日（午後５時）に比べて１０銭円安・ドル高の１ドル＝１５４円７１〜７３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７９円６４〜６８銭で大方の取引を終えた。