「東京デフリンピック」サッカー競技開始に向け準備が進む福島県のJヴィレッジ＝13日日本初開催の聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」は15日の開会式に先立ち、14日に福島県でのサッカーで競技が始まる。会場は、2011年の東日本大震災で東京電力福島第1原発事故の対応拠点となり、サッカー施設として再生した「Jヴィレッジ」（楢葉町、広野町）。男子13チーム、女子4チームによる熱戦が繰り広げられる。金メダ