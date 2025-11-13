タイラー・オースティン内野手＝9月DeNAは13日、タイラー・オースティン内野手（34）を自由契約としたと発表した。2020年に加入し、けがでの離脱も多かったものの主軸として活躍。昨季は打率3割1分6厘で首位打者に輝いた。今季は右膝痛に悩まされ、65試合で打率2割6分9厘、11本塁打、28打点だった。シーズン終了時に「どこでかは分からないが、現役を続けたい」と話していた。マイク・フォード内野手（33）も退団する。