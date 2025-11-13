【モデルプレス＝2025/11/13】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）によるドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」が現在公開中。モデルプレスでは池崎理人（いけざき・りひと／24 ※「崎」は正式には「たつさき」）と松田迅（まつだ・じん／23）の2人にインタビューを実施。結成から4年の思い出を振り返りながら、お互いへのリスペクトやグループとしての葛藤・成長などについて熱く語ってもらった。＜イ