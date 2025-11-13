ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、「ジェネレーションギャップ」をテーマにメールを紹介しました。イメージいつの時代も言葉を省略して使うことがありますが、これは世代によって伝わらないことが多いようです。今回のテーマ「ジェネレーションギャップ」も、最近は「ジェネギャ」と呼ぶようですが