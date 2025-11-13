深夜まで夫がスマホゲームすることに悩んでいた筆者の友人・ミカさん（仮名）。注意しても夫は聞く耳を持たない状態でしたが、ついに課金のせいで家計が大ピンチ！ミカさんはついに行動を起こします。それが夫婦のきずなを取り戻すきっかけになったそうです。 課金のし過ぎで引き落としができない ミカさんの悩み、それは毎晩深夜２時まで夫がスマホゲームに熱中していることです。もっと家族とかかわってほしいと注