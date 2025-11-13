2026年4月24日公開の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』より、オフィシャルトレーラーとポスターが解禁された。【動画】ロゼッタ姫やクッパJr.も登場！『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』オフィシャルトレーラー本作は、「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメーション作品であり、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリ