俳優の梶原颯（31）が13日、自身のXを通じて、所属する吉本興業からの退所を発表した。 【写真】ほぼ彫刻？梶原颯の筋肉がとんでもない仕上がり 【ご報告】と題して掲載した文書で「私、梶原颯は、このたび所属しておりました吉本興業を退所することになりました」と報告。2019年から6年間所属した事務所について「まだ何者でもなかった自分に声をかけてくださり、俳優・タレントとして活動するチャンスをくださったこと、そ