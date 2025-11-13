■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）11/10、NYダウ＋381ドル、47,368ドル2）11/11、NYダウ＋559ドル高、47,927ドル3）11/12、NYダウ＋326ドル高、48,254ドル【前回は】相場展望11月10日号米国株: 「米国労働市場の軟化は顕著」は本当か? インフレ再加速を念頭に利下げは慎重に日本株: 物価対策なくして、実質賃金のプラスはあり得ない●2．米国株：人工知能（AI）株の売りが続くか・買い戻しされるか？注目1