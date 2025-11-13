福岡ソフトバンクホークスは、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシングおよびセレクトショップ「BEAMS」を展開するビームスと共同でプロデュースする音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）を来年1月24日、25日にみずほPayPayドーム福岡で開催。最終LIVE ACTとして6組の出演が発表され、イベントの全出演アーティストが決定した。【動画】Creepy Nuts、「Mirage」×『よふかしのうた