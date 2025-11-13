テレビ朝日の森川夕貴アナウンサー（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を改めて報告した。【写真】“新米ママ”赤ちゃんと2ショットの森川夕貴アナ赤ちゃんを抱っこした自身の写真を投稿。「ご無沙汰しております。しばらくお休みをいただいておりましたが、明日からABEMAの新番組『わたしとニュース』の金曜日を担当することになりました」と伝え、「お休み中に出産し新米かーさんとして日々てんてこ舞いな