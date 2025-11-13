◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月１３日、美浦トレセン西山智昭記者が注目する「考察」キーポイント編は、京都競馬場の改修前、改修後の馬場傾向からロードカナロア産駒に注目した。京都競馬場が新装され、今年で３回目のエリザベス女王杯となる。改修工事では芝をほぼ全てはがし、路盤を掘り起こしてイチから造り直された。新コースの傾向を探るべく休止期間前後の