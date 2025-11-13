◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭２枚目・若元春（荒汐）を寄り倒し、５連勝を飾った。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）をはたき込み、４勝目を挙げた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭３枚目・宇良（木瀬）に寄り切られ、３敗目。新関脇・安青錦（安治川）は、西前頭筆頭・若隆景（荒汐）に送り倒され、初黒星を喫した。関脇