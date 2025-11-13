大阪市此花区のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）」は１３日、世界的ＤＪでプロデューサーのＺｅｄｄと初めてコラボレーションする”新音楽体験”のライド・アトラクション「スペース／ファンタジー・ザ・ライド〜ＣＬＵＢＺＥＤＤＲＥＭＩＸ〜」を来年１月３０日〜８月１７日の期間限定で開催すると発表した。「スペース・―」は人気の屋内型スピンコースター。その急降下やスピード感などライ