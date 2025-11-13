”S耐”マシン直系の「BRZ」が登場2025年11月13日、スバルのモータースポーツブランドである「スバルテクニカインターナショナル（STI）」は、スポーツカー「BRZ」の特別仕様車「STI Sport TYPE RA」（以下、BRZタイプRA）を発表。同日より抽選販売の申し込み受け付けを開始しました。【コダワリ仕様！】これが“レースカー顔負け”仕様のBRZです（写真で見る）このBRZタイプRAは、市販車ベースのマシンで戦う「スーパー耐久」