JICAの海外協力隊発足60周年記念式典に出席された天皇、皇后両陛下＝13日午後、東京都千代田区天皇、皇后両陛下は13日、東京都千代田区の東京国際フォーラムを訪れ、国際協力機構（JICA）の海外協力隊発足60周年記念式典に出席された。天皇陛下はあいさつで「現地での地道な歩みが各国の地域社会の発展に寄与するとともに、帰国した皆さんが、わが国の社会の中でも力を発揮していくことを願う」と述べた。陛下は外国訪問時など