厚生労働省は13日、介護職員の7月時点の基本給が2024年9月比2.5％増の25万2110円だったとの調査結果（速報値）を発表した。賃上げする場合に介護報酬が加算される制度を利用した事業所の状況を調べた。伸びは24年より縮小し、他の業界より厳しい状況が続く。政府は25年度補正予算案などで賃上げ支援を検討する。一時金などを含む平均給与は2.0％増の34万1340円だった。調査対象は全国の特別養護老人ホームや訪問介護事業所など