原子力規制委員会の審査に合格した北海道電力泊原発3号機（北海道泊村）に近い岩内町で13日、原子力関係の特別委員会があり、早期再稼働を求める地元経済団体などの陳情を採択した。議会として早期再稼働に同意する方針が事実上固まり、同社と安全協定を結ぶ原発周辺4町村議会で同意方針が出そろう見通しとなった。岩内町の特別委は本会議と同じメンバーで構成される。この日の会合では、複数の議員から再稼働に反対の意見が出