ＤｅＮＡは１３日、深沢鳳介投手と再び支配下契約を結ぶことを発表した。専大松戸高から２０２１年度ドラフト５位で入団した深沢は、昨年３月に右肘内側側副靭帯再建術（トミー・ジョン手術）を受け、以降はリハビリに専念。昨オフに育成選手として契約し、今季６月に２軍戦で実戦復帰していた。背番号は「０４３」から「４３」となる。