巨人・田中瑛斗投手が１３日、インスタグラムを更新。日本ハムに同期入団した清宮幸太郎内野手との私服姿の２ショットを投稿した。田中瑛は「幸太郎久しぶり久しぶりに会えて楽しい時間でした」と記述。オフに入り一緒に食事をしたようで、２人のサインが入った写真も添えた。ふたりは１７年度ドラフトの同期で清宮幸が１位、田中瑛が３位で日本ハム入り。田中瑛は現役ドラフトで今季から巨人でプレーしたが、シュートを武