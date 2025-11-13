お笑いトリオ、ハナコの秋山寛貴（34）が13日、X（旧ツイッター）を更新。第二子の誕生を報告した。秋山は「先日第二子となる女の子が誕生しました!しばらくNICUにいたのですが無事退院し自宅に家族全員揃うことができました」と報告した。続けて「妻、産院の方、支えて下さった皆様、そしてNICUの方々に感謝します。技術だけでなく、不安に寄り添って下さる心に救われました。一家揃ってすくすく育てるよう頑張ります!」と意気込