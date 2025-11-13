弁護士の亀井正貴氏が13日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。静岡県の新東名高速道路で4月に女優広末涼子（45）が運転する車が大型トレーラーに追突し、同乗の男性が骨折した事故で、県警は13日に自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで広末を書類送検したことについて解説した。広末が県警の任意の調べに「一瞬考え事をしたら、ぶつかってしまった」と説明したことが同日、判明。追突直