インフルエンザの感染拡大が止まりません。県内の患者の数は前の週の1.8倍に増え、集団発生も相次いでいます。県のまとめによりますと、今月9日までの1週間に、県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は692人で、前の週の約1.8倍となりました。1医療機関あたりでは27.68人で、警報レベルの30人に迫っています。保健所別では秋田市が最も多く49.33人。次いで横手が36.5人でした。高齢者施設や幼稚園、保育所