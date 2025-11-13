ジェットスター・ジャパンは、東京/成田〜香港線の運航を2026年2月13日に再開する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は東京/成田発が5時間15分、香港発が4時間10分。約6年ぶりの運航再開となり、国際線は東京/成田〜上海/浦東・台北/桃園・マニラ線と大阪/関西〜台北/桃園・マニラ線、12月に開設する東京/成田〜高雄線をあわせ、7路線に拡大する。■ダイヤGK27東京/成田（20：20）〜香港（00：35