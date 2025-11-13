香川県坂出市の消防本部が所有する車両1台が、車検切れの状態で運行されていたことがわかりました。 坂出市消防本部によりますと、今月13日に車検台帳を確認したところ、おもに広報活動に使用している車両1台の車検が先月（10月）3日で切れていたことが判明しました。この車両は翌日10月4日からきょう（13日）までの間に19人によって19回運行され、約348キロ走行したということです。 消防本部では、警察に報告するとともに、所