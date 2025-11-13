ワトソンさんは開幕の東京シリーズで抹茶にはまったと告白している(C)Getty Imagesドジャースの地元放送局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが、〓日本の味〓に今も夢中になっていることを明かしている。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見るワトソンさんは現地時間11月12日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。その中でLAで評判となっている「S