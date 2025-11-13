俳優の高島礼子（61）が12日、自身のインスタグラムを更新。8日、9日に千葉・幕張で開催されたロックバンド・LUNA SEAが主催する音楽フェス『LUNATIC FEST. 2025』（通称・ルナフェス）に来場したことを報告し、脳腫瘍の治療専念のためステージ出演を見送り、当日は“サプライズ”での登場となった真矢（55）の妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）との2ショットを公開した。【写真】「彩さんも嬉しそう」石黒彩と“満面の笑顔”