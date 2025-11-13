「エヴァンゲリオン」30周年記念展『ALL OF EVANGELION』オープニングセレモニーが13日、東京・六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで行われ、本作の大ファンである藤田ニコルが登場した。【全身カット】アスカイメージ！デコルテチラリで真っ赤なワンピ姿披露の藤田ニコルエントランスにある重厚感あふれるエヴァンゲリオン初号機フィギュアの前に、藤田はアスカをイメージしたという深紅のワンピースに身を包んで登場。「気