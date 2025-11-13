◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭２枚目・若元春（荒汐）を寄り倒し、５連勝。過去７勝２敗の相手に、右を差すと体を密着して危なげなく勝利とした。快調に白星を積み重ねている。前日は「鬼門の４日目」を突破した。昨年の九州場所以降、６場所で５回負けており「少し鬼門なのかなと思っていた」と意識していたようだ。だが、東前頭２枚目・霧島（音羽山）