◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭３枚目・宇良（木瀬）に寄り切られ、３敗目を喫した。過去７勝５敗の相手に、右に変わり、はたきに行ったが、宇良を呼び込む形となり、あっけなく土俵を割った。前日の東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）戦では、立ち合いでやや右に動いて当たって、右上手を取って出し投げ。「集中してやっただけ」と振り返った。先場所は右膝を負傷して１４