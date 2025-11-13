吉本興業は１３日、吉本新喜劇座員の内場勝則、未知やすえ夫妻が「大阪市介護予防アンバサダー」として活動すると発表した。大阪市では今年４月から「すこやかにかいご予防でいい人生」の頭文字から名付けた「“すかい”プロジェクト」事業を実施。大阪・なんばグランド花月を笑いに包むベテラン座員夫婦が今後、介護予防に関する冊子や動画、イベント出演などでプロジェクトをサポートしていく。ダウンタウンと同期のＮ