◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）をはたき込み、初日黒星から４連勝とした。過去８勝１敗の相手に、左上手を取りにいったが取れず、平戸海がバランスを崩したところをはたいた。序盤を１敗で乗り切った。前日の西前頭筆頭・若隆景（荒汐）戦では危なげなく、寄り切り「集中して相手を見ながら相撲を取った」と満足そうに話した。初日の東前頭筆頭・伯